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Erfolgreiches Listing im Primärmarkt der Börse Düsseldorf stärkt Kapitalmarktposition und Wachstumsstrategie



22.04.2026 / 10:18 CET/CEST

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Die EPH Group AG (ISIN AT0000A34DM3) hat einen weiteren wichtigen Meilenstein ihrer Kapitalmarktstrategie erreicht: Die Einbeziehung der Aktie in das Qualitätssegment Primärmarkt der Börse Düsseldorf stärkt ab sofort die Handelbarkeit deutlich und erhöht die Sichtbarkeit bei institutionellen wie privaten Investoren. Nach dem erfolgreichen Börsengang im Freiverkehr der Börse Stuttgart im November 2025 setzt die EPH Group AG damit konsequent ihren eingeschlagenen Wachstumskurs fort. Durch das Listing an einem weiteren deutschen Handelsplatz wird die Liquidität der Aktie gestärkt und der Zugang zu neuen Investorengruppen erleichtert. Attraktivität der Aktie im Fokus Das zusätzliche Listing im Primärmarkt der Börse Düsseldorf - einem etablierten Handelsplatz für Aktien und Anleihen mittelständischer Emittenten - stellt einen wichtigen Schritt dar, um die Attraktivität der EPH-Aktie weiter zu erhöhen. Insbesondere Privatanleger profitieren von verbesserten Handelsmöglichkeiten und erhöhter Transparenz. Kapitalerhöhung: Start der Zeichnungsfrist am 21. Mai Parallel dazu hat die Gesellschaft jüngst eine Barkapitalerhöhung mit einem Volumen von bis zu rund 10,3 Mio. Euro angekündigt. Ziel ist es, den Streubesitz (Free Float) zu erhöhen, die Handelsliquidität nachhaltig zu verbessern und die Eigenkapitalbasis für weiteres Wachstum zu stärken. Die neuen Aktien werden über Bezugsrechte bis 20. Mai 2026 den bestehenden Aktionären angeboten. Die öffentliche Zeichnungsfrist läuft im Anschluss vom 21. Mai bis 26. Juni 2026. Der zugehörige EU-Wachstums-Wertpapierprospekt steht auf der Internetseite unter www.eph-group.com zum Download bereit. Skalierbares Geschäftsmodell im Wachstumsmarkt Tourismus Die EPH Group AG ist ein spezialisierter Entwickler im Bereich hochwertiger Hotel- und Ressortimmobilien im DACH-Raum. Das Unternehmen verfolgt den Aufbau eines diversifizierten Portfolios renditestarker Projekte im Premium- und Luxussegment. Derzeit umfasst das Portfolio neun Projekte, die sich in unterschiedlichen Entwicklungsphasen befinden und bereits erworben oder gesichert sind. Ein zentraler Bestandteil der Strategie ist das innovative "Land-for-Equity"-Modell: Grundstückseigentümer erhalten demnach den Kaufpreis für ihre Flächen ganz oder teilweise in Form von Aktien der EPH Group AG. Dieses Modell ermöglicht es dem Unternehmen, attraktive Projekte mit reduziertem Kapitaleinsatz zu akquirieren und gleichzeitig die Eigenkapitalbasis zu stärken. Die aktuelle Projektpipeline umfasst mehrere touristische Premiumstandorte, insbesondere in alpinen Regionen sowie in hochwertigen Lagen an Seen im deutschsprachigen Raum. Klare Wachstumsstrategie und Kapitalmarktfokus Mit dem Listing an der Börse Düsseldorf, der geplanten Kapitalerhöhung und der konsequenten Weiterentwicklung ihres Geschäftsmodells positioniert sich die EPH Group AG als wachstumsstarker Player im europäischen Tourismus- und Immobilienmarkt. Das Management sieht insbesondere im steigenden Streubesitz, der verbesserten Handelbarkeit und der erhöhten Wahrnehmung am Kapitalmarkt zentrale Hebel, um den Unternehmenswert nachhaltig zu steigern und die Aktie für ein breites Investorenpublikum attraktiv zu machen. Ende der Unternehmensmeldung Rechtlicher Hinweis / Disclaimer: Die in dieser Mitteilung bereitgestellten Informationen dienen Werbezwecken, stellen aber weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Erwerb oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar und sind auch keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der EPH Group AG ("Gesellschaft"). Ein öffentliches Angebot von Aktien der Gesellschaft erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des auf der Website der Gesellschaft (www.eph-group.com) veröffentlichten, von der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) am 15.04.2026 gebilligten und an die deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifizierten Wertpapierprospekts. Der Prospekt enthält die endgültigen Bedingungen des öffentlichen Angebots und kann über den folgenden Direktlink kostenlos aufgerufen werden: https://eph-group.com/assets/eu-growth-issuance-prospectus,-eph-group-ag.pdf . Potentiellen Anlegern wird dringend empfohlen den Prospekt zu lesen und Anlage- und Investitionsentscheidungen in Bezug auf Aktien der Gesellschaft müssen ausschließlich auf Basis dieses gebilligten Wertpapierprospekts (unter Berücksichtigung allfällig veröffentlichter Nachträge) getroffen werden. Es wird darauf hingewiesen, dass die Billigung des Prospekts durch die FMA nicht als Befürwortung der Aktien der Gesellschaft durch die FMA zu verstehen ist. DIESE MITTEILUNG IST WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR VERBREITUNG ODER ZUR WEITERGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN TEILEN ODER ZUR GÄNZE IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE RECHTSWIDRIG WÄRE, BESTIMMT. Über die EPH Group AG: Die EPH Group AG besteht aus einer Gruppe von Investoren, Projektentwicklern, Hotelimmobilien-, Finanzierungs- und Kapitalmarkt-Experten. Das Unternehmen befindet sich im Aufbau eines diversifizierten Portfolios renditestarker Hotel- und Resort-Projekte im Premium- und Luxussegment in Österreich, Deutschland und weiteren europäischen Top-Destinationen. Aufgrund der langjährigen Erfahrung des EPH-Teams besteht ein hervorragender Marktzugang und eine volle Akquisitionspipeline. In den Bereichen Feasibility Study, Due Diligence, Bewertung, Contract Management, M&A, Portfolio Strategy, Development und Construction arbeitet die EPH Group AG mit den führenden Hotel- und Tourismus-Consulting-Unternehmen in Österreich und Deutschland zusammen. So kann die Gesellschaft auf eine umfassende Expertise zurückgreifen und für jedes Projekt die bestmögliche Strategie entwickeln. Weitere Informationen finden Sie unter www.eph-group.com. Kontakt Investoren / Presse: max. Equity Marketing GmbH Maximilian Fischer Marienplatz 2 80331 München Tel.: +49 89 139 2889 0 Mail: m.fischer@max-em.de



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