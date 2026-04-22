Zürich - Der Konflikt im Iran hat die Treibstoffpreise hochgehen lassen, doch für die Haushalte gibt es eine gute Nachricht: Die Energieausgaben dürften nach der Ansicht von Experten insgesamt weit weniger stark steigen als während des Ukraine-Kriegs - oder gar sinken. Vor allem bei Strom und Gas zeichnet sich aus Konsumentensicht eine deutlich stabilere Entwicklung ab, wie aus einer Analyse der Bank Raiffeisen vom Mittwoch hervorgeht. Die Gasversorgung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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