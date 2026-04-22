Gütersloh/Berlin (ots) -- Podcastformat als Ergänzung zum bekannten Live-Programm- Weiterentwicklung der Marke "Das Blaue Sofa" zum multimedialen Literaturforum- Gästepaarungen der ersten drei Folgen: Daniel Donskoy und Maya Rosa, Martin Suter und Christoph Peters, Annegret Liepold und Marie Menke- Ab sofort auf allen Podcast-Plattformen verfügbarBertelsmann erweitert sein Literaturformat "Das Blaue Sofa" um einen Podcast: Mit "Das Blaue Sofa - Neue Bücher. Neue Stimmen." entsteht ein neues Audioangebot ergänzend zum etablierten Bühnenprogramm. Bislang ist "Das Blaue Sofa" vor allem als Autor:innenforum auf großen Buchmessen und Literaturfestivals bekannt.Während bei den Live-Gesprächen einzelne Autor:innen und ihre Werke im Mittelpunkt stehen, setzt das neue Podcastformat bewusst auf den Dialog: Etablierte Stimmen und literarische Newcomer kommen miteinander ins Gespräch. Gemeinsam sprechen sie über aktuelle Bücher, den Zeitgeist, persönliche Umbrüche und die Themen, die sie literarisch bewegen.Mit dem Podcast entwickelt Bertelsmann die Marke "Das Blaue Sofa" weiter - hin zu einem multimedialen Literaturforum, das neue Zielgruppen erreicht und sich verstärkt in aktuelle literarische und gesellschaftliche Debatten einbringt.Karin Schlautmann, Leiterin der Unternehmenskommunikation von Bertelsmann, sagt:"Mit dem Podcast öffnen wir das Blaue Sofa für neue Stimmen und neue Hörgewohnheiten. Der direkte Austausch zwischen etablierten Autorinnen und Autoren und literarischen Newcomer schafft spannende Perspektiven auf unsere Gegenwart - und macht Literatur auf eine sehr unmittelbare Weise erlebbar. Ich freue mich sehr, dass wir unser Podcast-Angebot damit um ein so starkes Format erweitern."Die erste Staffel umfasst sechs Folgen und wird von Autor und Literaturvermittler Thomas Böhm moderiert. Sie ist ab sofort auf allen gängigen Podcast-Plattformen verfügbar.Gäste der ersten drei Folgen:Daniel Donskoy ("Brennen", Kiepenheuer & Witsch) und Maya Rosa ("Moscow Mule", Penguin)Martin Suter ("Können Sie mich sehen", Diogenes) und Christoph Peters ("Entzug", Luchterhand)Annegret Liepold ("Unter Grund", Blessing) und Marie Menke ("Spielverderberin", Kiepenheuer & Witsch)Neben den Podcasts "Kreativität & Unternehmertum" und "Bertelsmann erleben" erweitert die neue Reihe das Podcast-Angebot von Bertelsmann: In "Kreativität & Unternehmertum" spricht ntv-Moderatorin Isabelle Körner mit Mitgliedern des Top-Managements, während "Bertelsmann erleben" Einblicke in den Arbeitsalltag im Konzern gibt.Über BertelsmannBertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen mit mehr als 75.000 Mitarbeitenden, das in gut 50 Ländern der Welt aktiv ist. Zum Konzernverbund gehören das Entertainment-Unternehmen RTL Group, die Buchverlagsgruppe Penguin Random House, das Musikunternehmen BMG, der Dienstleister Arvato Group, Bertelsmann Marketing Services, die Bertelsmann Education Group sowie Bertelsmann Investments. Das Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 19 Mrd. Euro. Bertelsmann steht für Kreativität und Unternehmertum. Diese Kombination ermöglicht erstklassige Medienangebote und innovative Servicelösungen, die Kunden in aller Welt begeistern. www.bertelsmann.deÜber das Blaue SofaDas Blaue Sofa gehört zu den langlebigsten und erfolgreichsten Literaturformaten im deutschsprachigen Raum. Seit der Gründung im Jahr 2000 nahmen mehr als 3.100 Autor:innen hier Platz, um auf den Buchmessen und darüber hinaus ihre neuen Bücher vorzustellen. Das Format wurde in den vergangenen Jahren von Bertelsmann, ZDF, Deutschlandfunk Kultur und 3sat gemeinsam gestaltet; seit 2023 führt Bertelsmann Das Blaue Sofa mit einem neuen Konzept in Alleinverantwortung weiter. Zu den prominentesten Gästen zählten bisher die Nobelpreisträger:innen Swetlana Alexijewitsch, Michail Gorbatschow, Günter Grass, Abdulrazak Gurnah, Herta Müller, Christiane Nüsslein-Volhard, Orhan Pamuk, Joseph Stiglitz, Olga Tokarczuk, Mario Vargas Llosa und Mo Yan. www.das-blaue-sofa.dePressekontakt:Bertelsmann SE & Co. KGaAJan HölkemannPressesprecher / UnternehmenskommunikationTel.: +49 5241 80-89923jan.hoelkemann@bertelsmann.deOriginal-Content von: Bertelsmann SE & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7842/6260317