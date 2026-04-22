© Foto: OpenAIBesser als erwartet, aber unter Druck: Danone meldet Wachstum, kämpft jedoch mit Rückruf und Lieferchaos.Der Lebensmittelkonzern Danone hat zum Jahresstart den Rückruf von Babymilch und die negativen Folgen des Iran-Kriegs gut weggesteckt. Der Umsatz sank zwar belastet durch einen starken Euro um zwei Prozent auf gut 6,7 Milliarden Euro. Auf vergleichbarer Basis ergab sich aber dank gestiegener Verkaufsmengen und höherer Preise ein Plus von 2,7 Prozent, wie der Hersteller am Mittwoch mitteilte. Analysten hatten mit etwas weniger Zuwachs gerechnet. Der französische Lebensmittelkonzern, zu dessen Marken unter anderem Activia Joghurt, Aptamil Säuglingsnahrung und Evian Wasser gehören, …Den vollständigen Artikel lesen
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