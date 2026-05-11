LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Danone mit einem Kursziel von 81 Euro auf "Overweight" belassen. Die Aktien der Franzosen seien wieder günstig, schrieb Warren Ackerman am Montag. Dabei lieferten sie stetig ab, sodass ihre Underperformance nicht gerechtfertigt sei./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 03:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 03:47 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0000120644
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