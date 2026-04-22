EEG-Novelle, Netzpaket und Kraftwerksstrategie gehen nun in die Ressortabstimmung. Gegenüber den Referentenentwürfen aus dem Bundeswirtschaftsministerium sind sie kaum verändert - trotz umfassender Kritik von Verbänden und Wissenschaftlern. EEG-Novelle, Netzpaket, Kraftwerksstrategie - mit diesen Gesetzen will die Bundesregierung den energiepolitischen Kurs neu ausrichten. Dabei ist die Koalition jetzt einen großen Schritt vorangekommen: Union und SPD haben sich auf die Grundzüge der neuen Gesetze geeinigt. Darüber hat das Handelsblatt als erstes berichtet. Gegenüber den im vergangenen Winter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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