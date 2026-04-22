Die Rheinmetall-Aktie hat zuletzt an Dynamik verloren und gerät charttechnisch zunehmend unter Druck. Damit trübt sich das zuvor starke Bild spürbar ein, während wichtige Unterstützungen näher rücken. Nach der jüngsten Schwäche stellt sich nun die Frage, ob nur eine Korrektur läuft oder ein größerer Rücksetzer droht. Wie es für den Preis der Aktie weitergehen könnte, zeigt die folgende Chartanalyse. Chartanalyse zur Rheinmetall-Aktie Die Rheinmetall-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de