Die Deutsche Telekom-Aktie befindet sich seit Ende Februar in einem nachhaltigen Abwärtstrend. Am Mittwoch verliert sie aktuell -2% und steht bei 28,20 €. Damit beträgt der gesamte Kursverlust rund -16%. Ein Gerücht über eine Zusammenlegung mit der US-Tochter macht die Runde. Was bedeutet das für die Aktie und lohnt sich jetzt wieder ein Einstieg? Gerüchte über Kombination Deutsche Telekom mit T-Mobile US Laut Mediengerüchten arbeitet die Deutsche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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