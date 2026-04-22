FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 22.04.2026 - 11.00 am
- BERENBERG CUTS CERILLION PRICE TARGET TO 2015 (2200) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS CREST NICHOLSON PRICE TARGET TO 86 (160) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 6600 (6700) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS CREST NICHOLSON TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 79 (228) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES HSBC PRICE TARGET TO 1450 (1200) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES JUPITER FUND PRICE TARGET TO 180 (175) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS AB FOODS PRICE TARGET TO 1675 (1750) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN CUTS M&G PRICE TARGET TO 320 (330) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 2165 (2135) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS AB FOODS PRICE TARGET TO 1780 (1940) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 7200 (7030) PENCE - 'NEUTRAL' - RBC CUTS MARSHALLS GROUP PRICE TARGET TO 170 (195) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES BP PRICE TARGET TO 700 (640) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS CUTS JUPITER FUND PRICE TARGET TO 167 (185) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 207 (205) PENCE - 'NEUTRAL'
- BARCLAYS CUTS AUTO TRADER TO 'EQUAL WEIGHT' - PRICE TARGET 605 (825) PENCE
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