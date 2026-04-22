NanoRepro AG steckt mitten in der Transformation - weg vom klassischen Schnelltestanbieter hin zu einer integrierten Consumer-Health-Plattform. Die Zahlen für 2025 zeigen: Operativ wird bewusst gebremst, während im Hintergrund die Basis für künftiges Wachstum gelegt wird. Holding schwächer - Beteiligungen ziehen an Auf den ersten Blick wirkt die Entwicklung verhalten. Der Umsatz auf Holdingebene liegt mit rund 4,33 Mio. Euro leicht unter dem Vorjahr. Doch der Blick auf die Beteiligungen zeigt ein anderes Bild. Gerade hier entsteht aktuell der eigentliche Wert der Gruppe. Die Mehrheitsbeteiligung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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