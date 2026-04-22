Beckum (ots) -- Langfristige Partnerschaft: Haupt- und Trikotpartnerschaft ab der Saison 2026/27, Laufzeit bis mindestens 2029, mit Gültigkeit für alle Profiligen- Gemeinsames Wertefundament: Zwei Traditionsmarken mit starker regionaler Verwurzelung und klarer Haltung- Regionale Verbundenheit: Industrie und Fußball schaffen gemeinsam Perspektiven für Region und MenschenDie BEUMER Group geht eine mehrjährige Partnerschaft mit dem FC Schalke 04 ein. Ab der Saison 2026/27 wird das Beckumer Familienunternehmen Haupt- und Trikotpartner der Königsblauen. Die Vereinbarung läuft bis mindestens 2029 und gilt ligaunabhängig. Die Partnerschaft ist bewusst langfristig angelegt und baut auf einem gemeinsamen Werteverständnis sowie einer starken regionalen Verbundenheit auf."Die BEUMER Group und Schalke 04 haben sich gesucht und gefunden. Wir teilen grundlegende Werte wie Verlässlichkeit, Fleiß und Innovationsgeist. Beide Partner sind geprägt von einer starken regionalen Identität, die bis heute spürbar ist. Mit großen Ambitionen und absoluter Leidenschaft behaupten sich die BEUMER Group und Schalke 04 erfolgreich im harten Wettbewerb ihrer jeweiligen Geschäftsfelder", sagt Matthias Tillmann, Vorstandsvorsitzender des FC Schalke 04. "Die BEUMER Group hat in mehr als 70 Ländern Standorte etabliert, das Unternehmen ist ein absoluter Champion in seinen Bereichen. Wir sind stolz, zukünftig einen so starken Partner auf unserer Brust tragen zu dürfen."Als Familienunternehmen mit 90-jähriger Geschichte verfolgt die BEUMER Group unter dem Claim "Made Different" einen eigenständigen Weg. Er steht für langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln, statt jedem kurzfristigen Trend zu folgen. Diese Haltung hat die Entwicklung des Unternehmens über Jahrzehnte geprägt und bildet zugleich die Grundlage für eine Partnerschaft, die nicht auf schnelle Effekte zielt, sondern auf Substanz und Beständigkeit.Zwei starke Marken mit gemeinsamer HerkunftDie BEUMER Group und FC Schalke 04 eint eine tiefe Verwurzelung in der Region und eine Geschichte, die vom industriellen Wandel geprägt ist. Die BEUMER Group begann 1935 als Hersteller von Fördertechnik für die lokale Zementindustrie und den Bergbau. Mit ihrer Tätigkeit im Berg- und Tagebau teilt das Unternehmen einen Teil seiner Historie mit den Knappen, die einst im Schatten der Zeche Consolidation gegründet wurden. Zusammengerechnet blicken beide Partner auf mehr als 200 Jahre Geschichte zurück."Die Verbindung zwischen unserer Familie und unserem Unternehmen zu Schalke 04 hat lange Tradition. Wir haben vor 90 Jahren als Hersteller von Fördertechnik unter anderem im Bergbau angefangen und wissen daher um die starken und verbindenden Werte der Ruhrgebietskultur. Auch Hans Klodt, der gut 10 Jahre das Schalker Tor gehütet hat, war danach 25 Jahre bei uns beschäftigt. Werte wie Verlässlichkeit, Bodenständigkeit, Ambition und Zusammenarbeit sind keine Worthülsen, sondern gelebte Unternehmenskultur", ordnet Dr. Christoph Beumer, Vorsitzender des Beirats der BEUMER Group, die Partnerschaft ein.In wirtschaftlich und gesellschaftlich herausfordernden Zeiten gewinnt Stabilität als Erfolgsfaktor zunehmend an Bedeutung. Während viele Unternehmen Investitionen zurückfahren oder verlagern, bekennt sich die BEUMER Group bewusst zur Region und zum Standort Deutschland. Dieses Verständnis von Verantwortung und Kontinuität spiegelt sich auch in der Partnerschaft mit dem FC Schalke 04 wider: ligaunabhängig, langfristig und getragen von der Überzeugung, gemeinsam durch Höhen und Tiefen zu gehen."Schalke 04 hat eine enorme emotionale Strahlkraft", so Dr. Christoph Beumer. "Wir wollen diese Partnerschaft leben. Man gewinnt und man verliert zusammen. Genau das macht sie glaubwürdig und stark."Regionale Stärke mit internationaler PerspektiveHeute ist die BEUMER Group ein international führendes Familienunternehmen im Bereich der Intralogistik mit Hauptsitz in Beckum. Mit über 6.000 Mitarbeitenden in mehr als 70 Ländern weltweit ist die BEUMER Group heute mit einem breiten Portfolio vertreten: Von Förder - und Verladeanlagen für Schüttgut über Palettier und Verpackungssysteme für abgesackte Ware bis hin zu Sortier- und Verteilsystemen für Pakete, Gepäck und andere Stückgüter bedient die BEUMER Group Branchen wie den Bergbau, die Zement- und Baustoffindustrie, die Petrochemie, sämtliche Paket-, E-Commerce und Logistikbranchen sowie die Flughäfen dieser Welt. Trotz der globalen Ausrichtung bleibt der Hauptsitz in Beckum das Herz des Unternehmens und Ausdruck der engen Verbindung zur Region.Innovation ist dabei ein zentraler Bestandteil der Unternehmensstrategie. Neben interner Entwicklung setzt die BEUMER Group gezielt auf Kooperationen und neue Formate, etwa mit dem eigenen Company Builder BEAM in Berlin. Ziel ist es, Bestehendes weiterzudenken und zukunftsfähig zu gestalten.Auch der FC Schalke 04 steht für das erfolgreiche Zusammenspiel aus Tradition und Innovationskraft - in der konsequenten Weiterentwicklung des Fußballs, der Nachwuchsarbeit und einem umfassenden Schalke-Erlebnis. Die gewachsene Identität und die Geschichte sind die Basis, Bestehendes weiterzudenken und die Zukunft zu gestalten."Mit dieser Partnerschaft unterstreichen wir unser Bekenntnis zur Region und stärken gleichzeitig die Sichtbarkeit unseres Unternehmens", sagt Rudolf Hausladen, CEO der BEUMER Group. "Als weltweit agierender Intralogistikspezialist brauchen wir Menschen, die Verantwortung übernehmen und mit Überzeugung mitgestalten. Schalke 04 und seine Fans stehen für genau diese Haltung."Partnerschaft mit Wirkung - auf und neben dem PlatzDie Zusammenarbeit ist ein wichtiger Baustein zur Stärkung der Region. Der FC Schalke 04 verbindet seit jeher Menschen aus allen Schichten in einer Gemeinschaft und steht für Zusammenhalt und Identifikation. Diese verbindende Kraft trifft auf ein Unternehmen, das langfristige Perspektiven bietet: für Kunden, Partner und alle Mitarbeitenden weltweit.Für die BEUMER Group ist die Partnerschaft zugleich ein Signal nach innen und außen: Sie steht für Verlässlichkeit, Teamgeist und den Anspruch, Zukunft aktiv zu gestalten - aus der Region heraus, mit internationalem Blick.Tradition trifft "Made Different". Zwei Partner, die aus ihrer Geschichte heraus Verantwortung übernehmen und gemeinsam nach vorn schauen. Die regionale Stärkung und Verbundenheit beider Partner vereint sich dabei zu echtem Lokalstolz und wertvollem Zusammenhalt.Klicken Sie hier (https://publitekltd.sharepoint.com/:i:/s/PublitekFTP/IQAirBvSQkNCTaP7Oapo1L-WAegFcWx9lP07E-Svibi21Rg?e=XCliHA), um eine hochauflösende Version des Bildes herunterzuladen.Über die BEUMER GroupDie BEUMER Group ist ein globaler Hersteller von Intralogistiksystemen und Familienunternehmen in dritter Generation. Als "Partner of Choice" für die Branchen Bergbau, Zement, Baustoffe, Petrochemie, Konsumgüter, Post, E-Commerce, Mode und Gepäckförderung bietet das Unternehmen hochwertige Systemlösungen und eine umfassende Kundenbetreuung. Mit weltweit rund 6000 Mitarbeitern erwirtschaftet die BEUMER Group einen jährlichen Auftragseingang von rund 1,83 Milliarden Euro. Dem Unternehmensmotto "Made Different" folgend, verpflichtet sich BEUMER zu höchsten Standards bei Qualität, Innovation und Nachhaltigkeit.Mehr Informationen unter: www.beumer.comPressekontakt:Jonas Jungmann: Phone + 49 (0) 151 70226871, Mail: jonas.jungmann@beumer.comOriginal-Content von: BEUMER Group GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181605/6260399