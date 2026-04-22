Original-Research: Cabka NV - from First Berlin Equity Research GmbH



22.04.2026 / 11:36 CET/CEST

Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group .

The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions.



Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Cabka NV Company Name: Cabka NV ISIN: NL00150000S7 Reason for the research: Q1/25 Update Recommendation: Kaufen from: 22.04.2026 Target price: €3,40 Target price on sight of: 12 Monate Last rating change: - Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Cabka N.V. (ISIN: NL00150000S7) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 3,40.



Zusammenfassung:

Der Q1-Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahr um 7% auf €47 Mio., womit Cabka auf dem besten Weg ist, unser Umsatzziel von €188 Mio. für 2026 zu erreichen. Umsatz und Gewinn erholen sich dank eigener Initiativen, einer optimierten Produktpalette, einer besseren Auslastung und einer strengeren Kostendisziplin. Die Nachfrage ist trotz der eskalierenden Feindseligkeiten im Nahen Osten bislang stabil geblieben, auch wenn die Spannungen die Preise für Neuplastik stark in die Höhe getrieben haben. Cabka ist durch sein rückwärtsintegriertes Kreislaufmodell relativ gut abgeschirmt. Das Unternehmen bezieht nur etwa 15% seiner Kunststoffrohstoffe auf dem freien Markt, ist jedoch weiterhin höheren Energie- und Logistikkosten ausgesetzt. Dennoch ist Cabka dank seines Kreislaufmodells besser als viele Konkurrenten in der Lage, Marktschwankungen abzufedern, während es weiterhin die internen Treiber nutzt, die bereits die Grundlage für den Turnaround gebildet haben. Wir behalten unsere Kaufempfehlung für Cabka bei einem unveränderten Kursziel von €3,40 (Aufwärtspotenzial: 70%) bei.



First Berlin Equity Research has published a research update on Cabka N.V. (ISIN: NL00150000S7). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his EUR 3.40 price target.



Abstract:

Q1 sales rose 7% YoY to €47m putting Cabka on track to hit our 2026 sales target of €188m. Sales and earnings are rebounding on the back of self-help initiatives, mix, better utilisation, and tighter cost discipline. Demand has so far remained steady despite the flare-up in Middle East hostilities, although tensions have driven virgin resin prices sharply higher. Cabka is relatively well insulated by its backward-integrated circular model. The company sources only ~15% of plastic inputs on the open market but remains exposed to higher energy and logistics costs. That said, Cabka's circular model makes it better equipped than many rivals to absorb market volatility, while it continues to exploit internal drivers already underpinning the turnaround story. We remain Buy-rated on Cabka with a €3.4 TP (upside: 70%).



Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.





You can download the research here: CABKA_NA-2026-04-22_EN



Contact for questions:

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com



The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.

View original content: EQS News