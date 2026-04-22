Zürich - ServiceNow hat die Übernahme von Armis abgeschlossen. Echtzeittransparenz werden jetzt über alle vernetzten Cyber-Assets mit ServiceNows automatisierten Workflows zur Behebung und Reaktion auf Sicherheitsvorfälle kombiniert - und die Lücke zwischen der Erkennung von Schwachstellen und ihrer Behebung geschlossen. Da Unternehmen den Einsatz von Agentic AI zunehmend beschleunigen, hat sich die Angriffsfläche auf vernetzte Systeme ausgeweitet, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab