Berlin - WeAreDevelopers, die globale Plattform für Developer, KI-Expertinnen und Tech-Entscheider, gewinnt mit Wolfgang Platz einen hochkarätigen Investor und Beirat. Als Gründer von Tricentis hat Platz eines der erfolgreichsten Enterprise-Software-Unternehmen Europas aufgebaut und zu einem weltweit führenden Anbieter im Software-Testing skaliert. Seine unternehmerische Erfahrung und sein strategischer Blick auf internationales Wachstum stärken ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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