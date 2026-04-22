Die Nexiga GmbH stellt erstmals hochgranulare Wärmedaten öffentlich zur Verfügung. Das neue Dashboard ermöglicht Analysen des Wärmebedarfs auf Postleitzahl- und Gemeindeebene. Für Energieversorger und Kommunen eröffnet dies neue Möglichkeiten in der datenbasierten Wärmeplanung. Dashboard für Wärmebedarf: Neue Datengrundlage für die EnergiewirtschaftMit dem neuen Dashboard "Wärmebedarf in Deutschland" erweitert Nexiga sein Angebot an frei zugänglichen Energiedaten. Die Plattform bietet eine flächendeckende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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