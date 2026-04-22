Zürich - Alt Bundesrat Christoph Blocher trennt sich von seiner Zeitungshaus AG. Die unter dem Dach gebündelten über 20 Gratiszeitungen werden von der Interact Media Group (IMG) übernommen, zu der unter anderem nau.ch gehört, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Gleichzeitig übernimmt die Muttergesellschaft der Zeitungshaus AG, Robinvest, eine Beteiligung von 15 Prozent an IMG. Zum Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart, heisst ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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