Die endgültigen Ergebnisse von Formycon für das Geschäftsjahr 2025 bestätigten die aktualisierten vorläufigen Zahlen, mit Umsätzen von 44,5 Mio. EUR und einem EBITDA von -3,6 Mio. EUR. Das Nettoergebnis von -64,7 Mio. EUR wurde von nicht zahlungswirksamen Wertminderungen auf FYB202 und einem negativen at-equity Beitrag von Bioeq dominiert. Wichtiger ist, dass der operative Cashflow mit 10,8 Mio. EUR positiv wurde, was eine unmittelbare Verbesserung darstellt. Die Liquidität bleibt mit 68,8 Mio. EUR solide. Für 2026 strebt das Management Umsätze von 60-70 Mio. EUR und ein positives EBITDA an, unterstützt durch die kommerzielle Pipeline und die Realisierung von Meilensteinen bei FYB206. Wir bestätigen unser BUY-Rating und das Kursziel von 40,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/formycon-ag
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