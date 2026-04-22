K+S AG liefert zum Jahresstart 2026 ein echtes Ausrufezeichen. Mit einem deutlich über den Erwartungen liegenden EBITDA und starkem Cashflow zeigt der Düngemittel- und Salzproduzent operative Stärke - und hebt prompt die Jahresprognose an. Für Anleger stellt sich die Frage: Beginnt hier ein neuer Aufwärtszyklus? Deutlicher Ergebnis-Beat: Markt kalt erwischt Mit rund 280 Mio. Euro EBITDA im ersten Quartal übertrifft K+S die Analystenschätzungen klar. Auch beim freien Cashflow liegt das Unternehmen deutlich über Konsens. Das Signal ist eindeutig: Die operative Entwicklung läuft besser als erwartet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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