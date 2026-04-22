Der chinesische Hersteller will es Installateuren ermöglichen, die Produkte direkt über etablierte Beschaffungswege zu beziehen. Im Fokus steht dabei ein System, das neben Speicher- und Wechselrichter auch Ladelösung und Energiemanagement integriert. Der chinesische Batteriespeicher- und Wechselrichterspezialist Sigenergy kooperiert beim Vertrieb in Deutschland jetzt mit den Großhändlern Redpoint New Energy und Sollis. Im Fokus steht dabei insbesondere das Flaggschiff-Produkt Sigenstor, das Wechselrichter, Batteriespeicher, Ladelösung und Energiemanagement in einer modularen Plattform vereint. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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