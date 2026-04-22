Paris/London/Zürich - Die europäischen Aktienmärkte haben am Mittwoch wenig verändert tendiert. US-Präsident Donald Trump hatte die Waffenruhe mit dem Iran in der Nacht zwar überraschend verlängert, die Blockade der iranischen Häfen geht aber weiter. «Ein Ende des Krieges ist nicht in Sicht», erklärte Christian Henke, Analyst vom Broker IG Markets. Der EuroStoxx50 , der Leitindex der Euroregion, trat am späten Vormittag auf der Stelle. Ausserhalb ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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