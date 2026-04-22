© Foto: Oliver Berg/dpaStrebt die Deutsche Telekom eine Komplettfusion mit T-Mobile US an? Der Deal wäre historisch, politisch heikel und könnte den Konzern radikal verändern.Die Deutsche Telekom erwägt laut Bloomberg eine vollständige Fusion mit ihrer US-Tochter T-Mobile US. Entstehen könnte ein Telekommunikationskonzern mit globalem Gewicht. Die Deutsche Telekom hält bereits rund 53 Prozent an T-Mobile US. Diskutiert wird die Gründung einer neuen Holdinggesellschaft, die anschließend Angebote für die Aktien beider Unternehmen vorlegen könnte. So würde ein einheitlicher Konzern entstehen, an dem die bisherigen Aktionäre der Deutschen Telekom und von T-Mobile US beteiligt wären. Auch eine doppelte Börsennotiz …Den vollständigen Artikel lesen
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