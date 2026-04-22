Nach dem Ende der Heizperiode bietet sich für Betreiber von Wärmepumpen eine günstige Gelegenheit zur Wartung und Optimierung. Die Verbraucherzentrale NRW hat dazu konkrete Empfehlungen veröffentlicht. Ziel ist es, Effizienzverluste zu vermeiden und den Stromverbrauch langfristig zu senken. Wartung von Wärmepumpen nach der Heizsaison gewinnt an BedeutungMit der zunehmenden Verbreitung von Wärmepumpen im Gebäudesektor rückt deren effizienter Betrieb stärker in den Fokus. 2025 wurden laut Bundesverband ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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