Bern - Der Bundesrat plant mehrere Massnahmen zur Beschleunigung des Wohnungsbaus in der Schweiz. Dazu gehört, dass Privatpersonen bei Verfahren vor Bundesgericht weniger leicht als heute Beschwerden gegen Bauprojekte einreichen können sollen. Auch erwägt der Bundesrat, künftig den Wohnungsbau in Zusammenhang mit der Siedlungsentwicklung nach Innen als «nationales Interesse» im Raumplanungsgesetz zu verankern. So erhielte dieser bei einer Interessenabwägung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab