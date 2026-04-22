Zürich - Die Fluggesellschaft Swiss springt nach den Flugstreichungen der Konzernmutter Lufthansa in die Bresche. Bis Ende Mai bietet die Swiss rund 140 zusätzliche Flüge innerhalb Europas an, wie eine Firmensprecherin der Nachrichtenagentur AWP am Mittwoch mitteilte. In den Anpassungen enthalten seien Destinationen im gesamten Swiss-Netzwerk, insbesondere Cluj, Stuttgart und München. Gleichzeitig dünnt die Swiss bis Ende Juni an einzelnen Tagen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab