EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: VERBUND AG
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Hiermit gibt die VERBUND AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG (ESEF)
Sprache: Deutsch
Ort: https://www.verbund.com/media/eufdozbd/verbundag-2025-12-31-1-de.xbri
Sprache: Englisch
Ort: https://www.verbund.com/media/13kbtzgc/verbundag-2025-12-31-1-en.xbri
22.04.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|VERBUND AG
|Am Hof 6A
|1010 Wien
|Österreich
|Internet:
|www.verbund.com
|Ende der Mitteilung
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2313074 22.04.2026 CET/CEST
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