© Foto: Lindsey Wasson/AP/dpaBoeing verliert deutlich weniger als befürchtet, steigert den Umsatz und erhöht das Tempo bei der Produktion. Ist das die lang ersehnte Wende?Boeing hat im ersten Quartal einen deutlich geringeren Verlust als erwartet verbucht und zugleich mehr umgesetzt als von Analysten prognostiziert. Damit setzt der Flugzeugbauer ein erstes Zeichen im Bemühen, die jahrelangen Belastungen durch Sicherheits- und Produktionsprobleme einzudämmen. Insgesamt legten die Erlöse in den ersten drei Monaten des Jahres um 14 Prozent auf 22,22 Milliarden US-Dollar zu. Der Nettoverlust sank auf sieben Millionen US-Dollar oder elf Cent je Aktie. Im Vorjahreszeitraum hatte Boeing noch einen Fehlbetrag von 31 Millionen …Den vollständigen Artikel lesen
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