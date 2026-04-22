Die Mensch und Maschine-Aktie konnte sich nach dem starken Rückgang von 56 € auf 33,50 € teilweise wieder erholen. Am Mittwoch gewinnt sie aktuell leicht und steht bei 40 €. Das Softwareunternehmen fällt zuletzt durch starke Geschäftszahlen auf, so auch im ersten Quartal. Besteht hier weiteres Potenzial? Profitabelstes Quartal erzielt Nach der Umstrukturierung des Unternehmens, Umstellung des AutoDesk-Geschäfts von Weiterverkauf auf Provisionsbasis, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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