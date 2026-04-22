Den Wissenschaftler zufolge werden zwar Fluorpolymere in bestimmten Komponenten wie Rückseitenfolien oder Beschichtungen verwendet. Es gibt aber keine gesicherten Belege dafür, dass PFAS aus Modulen auslaugen. Die Forscher weisen zudem auf die weit verbreitete Verwirrung hinsichtlich der verschiedenen PFAS-Typen hin und fordern eine klarere Kommunikation. Forscher der Michigan State University und des Oak Ridge National Laboratory haben sich in einem Fachbeitrag Behauptungen über das Vorkommen und die potenzielle Auswaschung von Per- und Polyfluoralkylsubstanzen (PFAS) aus Solarmodulen gewidmet. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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