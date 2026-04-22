NetApp (NASDAQ: NTAP), das Unternehmen für intelligente Dateninfrastruktur, gab heute bekannt, dass es die Auszeichnung "Google Cloud Infrastructure Modernization Partner of the Year for Storage 2026" erhalten hat.

NetApp wird für seine Leistungen im Google Cloud-Ökosystem gewürdigt, da das Unternehmen gemeinsamen Kunden dabei hilft, ihre Infrastruktur zu modernisieren und Unternehmens-Workloads mithilfe von Google Cloud NetApp Volumes auf Google Cloud auszuführen.

"Die Google Cloud Partner Awards würdigen die strategischen Innovationen und den messbaren Mehrwert, den unsere Partner unseren Kunden bieten", sagte Kevin Ichhpurani, President, Global Partner Ecosystem and Channels, Google Cloud. "Wir sind stolz darauf, NetApp als Gewinner des Google Cloud Partner Award 2026 auszuzeichnen und würdigen damit den Beitrag des Unternehmens zum Erfolg seiner Kunden im vergangenen Jahr."

Mit der Auszeichnung "Google Cloud Infrastructure Modernization Partner of the Year for Storage" werden Partner gewürdigt, die ihre Kunden bei der Modernisierung ihrer Infrastruktur durch den Einsatz innovativer Lösungen von Google Cloud unterstützt haben, was zu einer höheren Agilität, Skalierbarkeit und Kosteneffizienz geführt hat. Die Technologiepartnerschaft zwischen NetApp und Google Cloud führte zur Entwicklung des Google Cloud-eigenen Dienstes "Google Cloud NetApp Volumes", der es gemeinsamen Kunden ermöglicht, Intelligent Data Infrastructure einfacher zu implementieren, den Anforderungen moderner Unternehmens-Workloads gerecht zu werden und sich auf die Zukunft vorzubereiten.

"Diese zum siebten Mal verliehene Auszeichnung spiegelt unsere Zusammenarbeit mit Google Cloud wider, durch die wir Kunden dabei unterstützen, Unternehmens-Workloads in der Cloud auszuführen, ohne ihre Architektur neu gestalten zu müssen", sagte Pravjit Tiwana, Senior Vice President und General Manager für Cloud Storage and Services bei NetApp. "Mit Google Cloud NetApp Volumes können Kunden ihre Daten in die Google Cloud übertragen und sie für Anwendungen und KI nutzen, ohne dass dies mit zusätzlichem Aufwand verbunden ist."

Dies ist bereits die siebte Auszeichnung als "Google Cloud Partner of the Year" für NetApp. Im vergangenen Jahr haben NetApp und Google Cloud "Google Cloud NetApp Volumes" um neue Funktionen erweitert, darunter Blockspeicher und eine engere Integration mit Google Cloud-Diensten wie Google Cloud Assist und Gemini CLI Extensions. Dank dieser Neuerungen können Kunden ihre Daten problemlos in die Google Cloud übertragen und direkt mit den KI-Diensten von Google nutzen.

Wenn Sie mehr über die Partnerschaft zwischen NetApp und Google Cloud erfahren möchten, besuchen Sie den NetApp-Stand Nr. 1607 auf der Google Cloud Next 26 vom 22. bis 24. April im Mandalay Bay in Las Vegas.

Zusätzliche Ressourcen

Google Cloud NetApp Volumes: Fully Managed Unified Storage Service from Google Cloud

NetApp Wins 2025 Google Cloud Infrastructure Modernization Partner of the Year for Storage

From Cloud Migration to Agentic AI: What to See at Google Cloud Next 2026 in the NetApp Booth

Über NetApp

Seit mehr als drei Jahrzehnten unterstützt NetApp weltweit führende Organisationen dabei, den Wandel zu meistern vom Aufstieg der Enterprise-Speicherung bis zur intelligenten Ära, die durch Daten und KI definiert wird. Heute ist NetApp das Unternehmen für intelligente Dateninfrastruktur, das Kunden dabei hilft, Daten als Katalysator für Innovation, Resilienz sowie Wachstum zu nutzen.

Im Zentrum dieser Infrastruktur steht die NetApp-Datenplattform die einheitliche, unternehmensgerechte, intelligente Basis, die Daten in jeder Cloud, jedem Workload sowie jeder Umgebung verbindet, schützt und aktiviert. Basierend auf der bewährten NetApp-ONTAP-Plattform, unserer führenden Datenverwaltungssoftware und Betriebssystem, sowie ergänzt durch Automatisierung über AI Data Engine und AFX, bietet sie Beobachtbarkeit, Resilienz und Intelligenz im großen Maßstab.

Die NetApp-Datenplattform trennt durch ihr Design Speicher, Services sowie Kontrolle, sodass Unternehmen schneller modernisieren, effizient skalieren und ohne Abhängigkeit von einzelnen Anbietern innovieren können. Als einzige Enterprise-Storage-Plattform, die nativ in den größten Clouds der Welt eingebettet ist, ermöglicht sie Organisationen, jede Arbeitslast überall mit konsistenter Leistung, Governance und Schutz auszuführen.

Mit NetApp sind Daten immer bereit bereit, Bedrohungen abzuwehren, KI zu unterstützen sowie die nächste bahnbrechende Innovation zu ermöglichen. Deshalb vertrauen die weltweit fortschrittlichsten Unternehmen NetApp, um Intelligenz in Wettbewerbsvorteile zu verwandeln.

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