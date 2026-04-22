Das Bundeswirtschaftsministerium (BMWE) hat Referentenentwürfe für die EEG-Novelle und das Netzpaket in die Ressortabstimmung eingebracht. Wesentliche Änderungen gegenüber früheren Entwürfen des BMWE von Katherina Reiche fehlen. Die Branche warnt vor steigenden Investitionsrisiken und einem möglichen Bremsen des Photovoltaik-Ausbaus. Netzpaket erschwert Photovoltaik-Ausbau in EngpassgebietenDer Bundesverband Solarwirtschaft (BSW-Solar) sieht im aktuellen Entwurf für das Netzpaket ein erhebliches ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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