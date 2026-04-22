Der US-Anbieter ChargePoint hat seine neue DC-Ladelösung Express Solo vorgestellt. Diese bietet eine Ladeleistung von bis zu 600 kW und soll nichts weniger als die "weltweit schnellste alleinstehende DC-Schnellladestation für Elektroautos" sein. Als erster DC-Lader von ChargePoint soll die Express Solo auch in Europa verfügbar sein. Tatsächlich ist die ChargePoint Express Solo ein wegweisendes Produkt für das US-Unternehmen und bringt gleich mehrere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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