US-Ladespezialist ChargePoint fokussiert sich verstärkt auf Europa, um Wachstumspotenziale außerhalb seines Heimatmarkts zu erschließen. Wir haben mit CEO Rick Wilmer über die Strategie dahinter gesprochen. Klar ist: Langfristig will ChargePoint die Hälfte seines Umsatzes in Europa erzielen. ChargePoint verdient sein Geld aktuell überwiegend auf dem US-Markt. Seit Donald Trumps Amtsantritt als Präsident der Vereinigten Staaten haben sich die Geschäftsaussichten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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