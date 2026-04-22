© Foto: DALL*EDie Avis-Aktie ist im April um 390 Prozent gestiegen, Leerverkäufer geraten massiv unter Druck. Michael Burry nennt die Rallye "dummes Glück" und warnt vor neuer Spekulationsgier.Die Aktie des Autovermieters Avis Budget Group erlebt derzeit eine der spektakulärsten Rallyes des Jahres. Allein im April schoss das Papier um rund 390 Prozent nach oben. Am Dienstag griffen die Börsenaufsichtsmechanismen: Der Handel wurde kurz nach Eröffnung wegen extremer Volatilität unterbrochen. Hinter der Kurs-Explosion steckt vor allem ein massiver Short Squeeze. Dabei geraten Anleger unter Druck, die auf fallende Kurse gesetzt haben. Steigt die Aktie stattdessen rasant, müssen sie ihre Positionen durch …Den vollständigen Artikel lesen
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