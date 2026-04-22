MicroVision, Inc: MicroVision Accelerates Revenue Growth in Industrial Autonomy Through Lidar 2.0 Execution

Revenue-generating shipments and deployments across hauling, mining, and autonomous trucking signal growing momentum in industrial markets.
REDMOND, WA / ACCESS Newswire / April 22, 2026 / MicroVision, Inc. (Nasdaq:MVIS), a leader in advanced perception solutions, today announced accelerating traction across industrial markets, with revenue-generating shipments underway to support a growing number of autonomous and semi-autonomous applications.
These deployments, spanning development programs, field validation, and operational systems, reflect MicroVision's execution against its Lidar 2.0 strategy, expanding beyond automotive into high-value industrial verticals with near-term revenue potential.
"MicroVision sensors and software are fundamental to the system architectures of industrial autonomy leaders, enabling new experiences that add value for their end users," said Glen DeVos, CEO of MicroVision. "We're shipping sensors to customers across hauling, mining, and trucking applications who are building and operating autonomous systems today."
Enabling Autonomous Hauling to Improve Safety and Operational Efficiency
MicroVision is working with a leading manufacturer of construction and mining equipment to power the next generation of autonomous hauling vehicles. The platform is currently progressing through field validation and preparing for scaled deployment.
Hauling presents a complex operational environment that demands high safety standards, system efficiency, and reliability.
Using MicroVision sensors and perception software alongside radar, cameras, and GPS enables earlier detection of obstacles and hazards, and reduces reliance on abrupt braking and emergency interventions.
Powering Autonomous Mining Operations in Active Production Environments
MicroVision is working with a major global mining equipment provider to integrate lidar into autonomous haulage systems operating in complex environments.
Mining environments present some of the most demanding conditions for perception systems, including dust, low visibility, uneven terrain, and dynamic obstacles.
MicroVision lidar provides the long-range, high-resolution 3D sensing required to operate reliably under these conditions. Integrated into the perception stack, MicroVision lidar enables precise object detection, path planning, and safe navigation across active mine sites.
This represents production deployment, not a pilot program, with lidar enabling critical perception capabilities in one of the most demanding industrial settings.
Supporting Autonomous Trucking for Commercial Fleets
MicroVision is working with a leading autonomous trucking provider to provide long-range perception required to safely operate fully loaded Class 8 trucks at highway speeds.
Autonomous trucks demand extreme durability and reliability to support 24/7 driverless operations. Sensors must be engineered for uptime, serviceability, and fleet economics.
Field validation has demonstrated the MicroVision Iris sensor under extreme vibration, dust, weather, and lighting conditions. Offering reliable detection beyond 250 meters, MicroVision's Iris enables the customer's system to detect and respond to hazards in complex and variable environments.
About MicroVision
MicroVision is defining the next generation of lidar-based perception solutions for automotive, industrial, and security & defense markets. As the industry moves beyond proof of concept toward value, deployment, and commercialization, MicroVision delivers integrated hardware and software solutions designed for real-world performance, automotive-grade reliability, and economic scalability. With engineering centers in the U.S. and Germany, MicroVision leads the industry in depth and breadth of its portfolio, with both short- and long-range lidar solutions, featuring solid-state sensors with varying wavelengths, advanced sensor architectures, design-to-cost engineering, and open software solutions.
