SpaceX treibt seine Expansion im Bereich Künstliche Intelligenz weiter voran. Eine neue Vereinbarung mit dem Start-up Cursor könnte die Kräfteverhältnisse im Markt für Coding-Tools deutlich verschieben. Gleichzeitig steht ein milliardenschwerer Börsengang im Raum.Kaufoption über 60 Milliarden Dollar SpaceX hat sich das Recht gesichert, das KI-Start-up Cursor später in diesem Jahr für 60 Milliarden US-Dollar zu übernehmen. Kommt es nicht zur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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