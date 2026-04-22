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WKN: 555750 | ISIN: DE0005557508 | Ticker-Symbol: DTE
Xetra
22.04.26 | 16:46
27,580 Euro
-4,30 % -1,240
Branche
Telekom
Aktienmarkt
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27,45027,46017:02
Markus Weingran
22.04.2026 15:27 Uhr
496 Leser
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(1)

Ungarische Dividenden-Stars: Infineon: Kurszielerhöhung, Telekom: Skandal und neue Pläne und Nel: Absturz

Die Aktie der Telekom steht schwer unter Druck. Erst setzte ein möglicher Bestechungsskandal der Aktie zu und jetzt die neuen Pläne der Bonner. Die US-Tochter soll übernommen werden. Ein guter, aber auch teurer Plan!Dividenden-Geheimtipps aus Ungarn: Diese Aktien liefern eine hohe Rendite Ungarn gilt an der Börse oft als unterschätzter Markt - dabei verstecken sich hier echte Dividenden-Perlen. Unternehmen wie OTP Bank oder MOL Group locken mit stabilen Ausschüttungen und soliden Geschäftsmodellen in einem wirtschaftlich spannenden Umfeld zwischen der EU und Osteuropa. Genau hier setzen wir an: Wir zeigen, welche ungarischen Titel regelmäßig Cash liefern, wie nachhaltig die Dividenden …

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© 2026 Markus Weingran
Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Die Eskalation im Iran-Konflikt hat die Energiepreise mit voller Wucht nach oben getrieben. Was zunächst nach einer kurzfristigen Reaktion aussah, entwickelt sich zunehmend zu einem strukturellen Problem: Die Straße von Hormus ist blockiert, wichtige LNG- und Ölanlagen stehen still oder werden gezielt angegriffen. Eine schnelle Entspannung ist nicht in Sicht – im Gegenteil, die Lage spitzt sich weiter zu.

Für die Weltwirtschaft bedeutet dies wachsende Risiken. Steigende Energiepreise erhöhen den Inflationsdruck, gefährden Zinssenkungen und bringen die ohnehin hoch bewerteten Aktienmärkte ins Wanken. Doch wo Risiken entstehen, ergeben sich auch Chancen.

Denn von einem dauerhaft höheren Energiepreisniveau profitieren nicht nur Öl- und Gasunternehmen. Auch Versorger, erneuerbare Energien sowie ausgewählte Rohstoff- und Agrarwerte rücken in den Fokus. In diesem Umfeld könnten gezielt ausgewählte Unternehmen überdurchschnittlich profitieren – unabhängig davon, ob die Krise anhält oder nicht.

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