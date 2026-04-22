Ungarische Dividenden-Stars: Infineon: Kurszielerhöhung, Telekom: Skandal und neue Pläne und Nel: Absturz

Die Aktie der Telekom steht schwer unter Druck. Erst setzte ein möglicher Bestechungsskandal der Aktie zu und jetzt die neuen Pläne der Bonner. Die US-Tochter soll übernommen werden. Ein guter, aber auch teurer Plan!Dividenden-Geheimtipps aus Ungarn: Diese Aktien liefern eine hohe Rendite Ungarn gilt an der Börse oft als unterschätzter Markt - dabei verstecken sich hier echte Dividenden-Perlen. Unternehmen wie OTP Bank oder MOL Group locken mit stabilen Ausschüttungen und soliden Geschäftsmodellen in einem wirtschaftlich spannenden Umfeld zwischen der EU und Osteuropa. Genau hier setzen wir an: Wir zeigen, welche ungarischen Titel regelmäßig Cash liefern, wie nachhaltig die Dividenden …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran