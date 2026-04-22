Berechnungen von Ember zeigen, dass die Stromerzeugung aus Erneuerbaren 2025 stärker stieg als der Verbrauch. Die Photovoltaik wird die Atomenergie 2026 weltweit wohl überholen, so die Ember-Experten. Erstmals seit der Corona-Krise ging die globale Stromerzeugung aus fossilen Energien 2025 zurück - der starke Erneuerbare-Ausbau sorgte dafür, dass die Mehrerzeugung vor allem der Photovoltaik-Anlagen die Verbrauchssteigerung vollständig decken konnte. Das zeigt der "Global Electricity Review 2026" des britischen Think Tank Ember. Die weltweiten Photovoltaik-Anlagen haben 2025 insgesamt 2. 778 Terawattstunden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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