Amazon hat Einride einen Großauftrag erteilt: Der Onlinehandelsriese will 75 E-Lkw des schwedischen Startups sowie die zugehörige Infrastruktur in seinem "Middle Mile"-Netzwerk in den USA einsetzen. Diese sollen pro Jahr bis zu drei Millionen Meilen zurücklegen. Wichtig vorweg: Bei den E-Lkw, die Amazon von Einride nutzen will, handelt es sich nicht um den von Einride selbst entwickelten und autonomen E-Lkw Gen 2 Rigid Large, der mittlerweile eBot ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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