Zürich - Zehn Startups stehen als Finalisten der Swiss FinTech Awards 2026 fest. Vier von ihnen qualifizieren sich nach einem Pitching-Anlass im Mai für die Endrunde. Die Preisverleihung findet am 23. Juni in Zürich statt. Künstliche Intelligenz (KI) dominiert das Teilnehmerfeld. Eine Fachjury aus 19 Personen hat aus rund 100 Bewerbungen zehn Start-ups ausgewählt, die als Finalisten an den Swiss FinTech Awards 2026 teilnehmen. Je fünf Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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