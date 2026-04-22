Arlington - Der US-Flugzeugbauer Boeing ist nach schweren Krisenzeiten überraschend gut ins Jahr gestartet. Nachdem der Konzern im ersten Quartal so viele Flugzeuge auslieferte wie seit Anfang 2019 nicht mehr, verbrannte er mit 1,45 Milliarden US-Dollar (1,2 Mrd Euro) weniger Geld als gedacht. Im Gesamtjahr soll der Barmittelzufluss nach dem Plan von Konzernchef Kelly Ortberg wieder klar positiv ausfallen. Im abgelaufenen Quartal erzielte Boeing ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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