Das Unternehmen wird für seine Lösungen im Bereich Medien Unterhaltung und für Infrastrukturmodernisierung in großem Maßstab anerkannt

LTM, der Partner für Business Creativity der größten Unternehmen der Welt, gab heute bekannt, dass er mit zwei Google Cloud Partner of the Year 2026 Awards ausgezeichnet wurde. LTM wird für seine Leistungen im Google Cloud-Ökosystem gelobt, insbesondere für die Unterstützung gemeinsamer Kunden bei der Beschleunigung wirkungsvoller, skalierbarer Cloud-Transformationen.

LTM verdiente sich den Google Cloud Partner of the Year Award in der Kategorie Media Entertainment durch die Modernisierung des komplexen Datenbestands eines globalen Medienunternehmens mittels BigQuery. Die Transformation führte zu einer höheren Geschwindigkeit, niedrigeren Kosten und einem skalierbaren Fundament, das Echtzeit-Analysen sowie KI-gestützte Pipelines ermöglicht. Dieser Ansatz bietet ein reproduzierbares Modell für die Datenmodernisierung in der gesamten Medien- und Unterhaltungsbranche.

Ferner wurde LTM mit einem weiteren Google Cloud Partner of the Year Award für Infrastructure Modernization in North America und die Transformation der ERP-Landschaft eines globalen Marktführers im Gesundheitswesen gewürdigt. Dies führte zu einer schnelleren Markteinführung sowie zu einem modernen, skalierbaren Ökosystem, das KI-gestützte Innovationen und Geschäftswachstum über die gesamte globale Präsenz des Unternehmens hinweg erlaubt.

"Der Erhalt von zwei Google Cloud Partner of the Year Awards beweist unsere Kompetenz und unseren Einsatz, wenn es um das Erreichen von Kundenzielen geht. Unsere Fallstudien veranschaulichen, wie wir Unternehmen dabei unterstützen, ihre Daten-, Infrastruktur- und ERP-Systeme mithilfe KI-gestützter Erkenntnisse zu modernisieren und zugleich robuste digitale Grundlagen mit Google Cloud zu schaffen", sagte Venu Lambu, Chief Executive Officer und Managing Director von LTM

"Die Google Cloud Partner Awards würdigen die strategische Innovationskraft und den messbaren Mehrwert, den unsere Partner für ihre Kunden schaffen", sagte Kevin Ichhpurani, President, Global Partner Ecosystem and Channels, Google Cloud. "Wir sind stolz darauf, LTM als Gewinner des Google Cloud Partner Awards 2026 bekannt zu geben und damit seine Rolle bei der Förderung des Kundenerfolgs im vergangenen Jahr zu würdigen."

Die Auszeichnungen unterstreichen das Engagement von LTM, die globale Modernisierung voranzutreiben, die Cloud-Einführung zu beschleunigen und durch die enge Partnerschaft mit Google Cloud Innovationen in verschiedenen Branchen zu fördern.

Über LTM:

LTM ein Unternehmen der Larsen Toubro Group ist ein KI-zentriertes globales Unternehmen für Technologiedienstleistungen und der Partner für Business Creativity der größten Unternehmen der Welt. Wir kombinieren menschliche Erkenntnisse mit intelligenten Systemen, um unsere Kunden dabei zu unterstützen, an der Schnittstelle von Technologie und Domain-Expertise Mehrwert zu schaffen. Unsere Kompetenzen reichen von integrierten Betriebsabläufen über Transformation bis hin zu Business-KI und machen so neue Arbeitsweisen, neue Produktivitätsparadigmen und neue Wege zur Wertschöpfung möglich. Gemeinsam mit über 87.000 Mitarbeitern in 40 Ländern und unserem globalen Partnernetzwerk erzielt LTM Ergebnisse für unsere Kunden und hilft ihnen, den Markt nicht nur zu übertreffen, sondern ihn neu zu gestalten. Lesen Sie mehr unter LTM.com.

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