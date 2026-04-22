Mitteilung der EPH Group AG:
Erfolgreiches Listing im Primärmarkt der Börse Düsseldorf stärkt Kapitalmarktposition und Wachstumsstrategie
Die EPH Group AG (ISIN AT0000A34DM3) hat einen weiteren wichtigen Meilenstein ihrer Kapitalmarktstrategie erreicht: Die Einbeziehung der Aktie in das Qualitätssegment Primärmarkt der Börse Düsseldorf stärkt ab sofort die Handelbarkeit deutlich und erhöht die Sichtbarkeit bei institutionellen wie privaten Investoren. Nach dem erfolgreichen Börsengang im Freiverkehr der Börse Stuttgart im November 2025 setzt die EPH Group AG damit konsequent ihren eingeschlagenen Wachstumskurs fort. Durch das Listing an einem weiteren deutschen Handelsplatz wird die Liquidität der Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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