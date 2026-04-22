New York - Trotz der weiter unklaren Lage im Iran-Krieg sind am Mittwoch an den steigenden US-Börsen wieder Rekorde ein Thema. Die Anleger bleiben, was die geopolitische Lage betrifft, recht entspannt. Kurz vor Ablaufen der Waffenruhe verlängerte US-Präsident Donald Trump die Feuerpause. Anleger mussten auch eine Reihe neuer Geschäftszahlen von Unternehmen auswerten. Der Nasdaq 100, der zuletzt um 1 Prozent auf 26.735 Punkte stieg, erreichte früh ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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