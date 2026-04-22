Die K+S-Aktie ist am Mittwoch der größte Gewinner im MDAX. Aktuell gewinnt sie +7% und steht bei rund 16 €. Ursache hierfür waren die guten Quartalszahlen des Konzerns für Dünger und Salz. Lohnt sich hier ein Einstieg? Erwartungen übertroffen In dem am 22. April veröffentlichten vorläufigen Quartalsbericht verweist der Konzern darauf, dass die Markterwartungen beim EBITDA und Free Cashflow deutlich übertroffen wurden. Grund für die gute Ertragsentwicklung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de