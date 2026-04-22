Aktienrückkauf von bis zu 7,5 Mio. Euro

Die Deutsche Rohstoff AG bestätigt mit dem geprüften Konzernabschluss 2025 ihre vorläufigen Zahlen und setzt ihren aktionärsfreundlichen Kurs fort. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen eine Dividende von 2,25 Euro je Aktie vor, ein Plus von 13 % gegenüber dem Vorjahr. Zusätzlich ist ein Aktienrückkaufprogramm über bis zu 7,5 Mio. Euro geplant.

Im Geschäftsjahr 2025 erzielt der Deutsche Rohstoff-Konzern einen Umsatz von 195,1 Mio. Euro und ein EBITDA von 132,0 Mio. Euro, jeweils am oberen Ende der Prognose. Der Konzerngewinn nach Minderheiten liegt bei 28,9 Mio. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...