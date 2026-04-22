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Diese Aktie zündet die nächste Explorationsstufe - und der Markt beginnt aufzuwachen
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WKN: 555750 | ISIN: DE0005557508 | Ticker-Symbol: DTE
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22.04.26 | 17:35
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Dow Jones News
22.04.2026 18:27 Uhr
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XETRA-SCHLUSS/Etwas leichter - T-Aktie unter Druck

DJ XETRA-SCHLUSS/Etwas leichter - T-Aktie unter Druck

DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt hat am Mittwoch mit kleinen Verlusten geschlossen. Dass US-Präsident Trump praktisch mit dem Ende der Waffenstillstandsfrist eine verlängerte Waffenruhe verkündete, sorgte für keinen Auftrieb. Zum einen kam dies für viele Akteure eher wenig überraschend, zum anderen stiegen dessen ungeachtet die Ölpreise weiter, zumal die Straße von Hormus weiter nicht passierbar ist. Der Preis für Brent-Öl stieg wieder über die 100-Dollar-Marke. Die neue Waffenruhe soll nun so lange gelten, bis die "Gespräche auf die eine oder andere Weise abgeschlossen sind".

Der DAX büßte 0,3 Prozent auf 24.195 Punkte ein. Allenfalls für leichten Rückenwind sorgte, dass die Indizes an der Wall Street wieder zulegten. "Die europäische Wirtschaft wird von den gestiegenen Energiepreisen stärker getroffen als die in den USA. Das preisen die Anleger gerade ein", kommentierten die Marktexperten von CMC.

Angebliche Fusionspläne zwischen Deutsche Telekom und der Tochter T-Mobile US durch Zusammenlegung des jeweiligen Aktienkapitals zu einem Holding-Konzern kamen nicht gut an. Die T-Aktie sackte um 4,8 Prozent ab. Der Plan ziele offenbar darauf ab, das höhere Bewertungsniveau der US-Tochter anzuzapfen, hieß es von Analysten. Die Hürden dafür seien aber hoch, so die DZ Bank. Die Telekom wäre auf politische Unterstützung in den USA und des Bundes angewiesen, der wie auch die Förderbank KFW an dem Unternehmen beteiligt ist. Zusätzlich dürfte es eine Herausforderung sein, in T-Mobile US engagierte US-Investoren von diesem Vorhaben zu begeistern.

Tagesgewinner im DAX waren Siemens Energy mit einem Plus von 6,9 Prozent. Das Papier reagierte damit auf die Veröffentlichung starker Geschäftszahlen des US-Wettbewerbers GE Vernova. Der Konzern glänzte erneut mit einem Quartal mit übertroffenen Erwartungen und einer Prognoseanhebung. Positiv kam auch an, dass GE Vernova bislang nur minimale negative Auswirkungen auf das Geschäft wegen des Irankriegs erkennt.

Sehr gut im Markt lag die Infineon-Aktie mit einem Aufschlag von 3,5 Prozent. Hier stützten starke Zahlen von ASM International. Die Ergebnisse und der kurzfristige Ausblick dürften eine Anhebung der Konsensschätzungen nach sich ziehen, urteilten die Citi-Analysten.

Erneut sehr schwach zeigten sich nachrichtenlos MTU Aero. Das Papier des Triebwerkeherstellers verbilligte sich um weitere 3,8 Prozent. Seit Freitag büßte der Kurs damit 14 Prozent ein.

Nach starken Geschäftszahlen ging es im MDAX für K+S um 8,7 Prozent nach oben. Der Düngemittelhersteller meldete ein vorläufiges operatives Ergebnis im ersten Quartal von 280 Millionen Euro, was laut Jefferies 25 Prozent über dem Konsens liegt. Auch der bereinigte freie Cashflow übertraf die Markterwartungen deutlich.

Die Tui-Aktie gab um weitere 3,5 Prozent nach. Nachdem zuletzt der höhere Ölpreis auf den Kurs gedrückt hatte, kam nun eine Prognosesenkung für das Geschäftsjahr 2025/26 wegen den Folgen des Iran-Krieges dazu. Der Touristikkonzern rechnet nun mit einem bestenfalls stabilen operativen Ergebnis und setzt die Umsatzprognose vorübergehend aus.

Für Lufthansa ging es um 2,9 Prozent nach unten. Die Fluglinie hatte am Vorabend mitgeteilt, bis Oktober 20.000 Kurzstreckenflüge aus dem Programm zu nehmen und dadurch 40.000 Tonnen Kerosin einzusparen. Dazu wird die mittelfristige Streckenplanung für die kommenden Monate nun überarbeitet. 

Index     zuletzt +/- % +/- % YTD 
DAX       24.195  -0,3    -1,1 
DAX-Future   24.331  0,5    -1,0 
XDAX      24.182  0,0    -1,6 
MDAX      31.177  -0,5    1,8 
TecDAX      3.671  -0,8    1,3 
SDAX      18.042  -0,5    5,0 
zuletzt       +/- Ticks 
Bund-Future 125,60     -8

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/gos

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April 22, 2026 11:54 ET (15:54 GMT)

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