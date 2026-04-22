Stellungnahme des Schweiz. Gewerbeverbandes: Der Bundesrat hat heute die Botschaft zur Revision des Bankengesetzes verabschiedet. Zudem sollen Grossbanken, namentlich die UBS, Beteiligungen an ausländi schen Tochtergesellschaften vollständig mit Eigenkapital unterlegen. Die Regulierung ist für KMU eine Herausforderung. Die Spatzen haben es schon länger von den Dächern gepfiffen: Der Bundesrat will die Kapitalregeln für Banken verschärfen. Zudem sollen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab