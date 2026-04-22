Zürich - DENZA, die technologieorientierte Premium-Marke des BYD Konzerns, gibt die offiziellen Preise für den Schweizer Markt der Super Hybrid DM-i (Plug-in-Hybrid) Versionen ihrer ersten beiden Modelle bekannt: den Shooting-Brake-Grand-Tourer Z9GT und den Luxus-Van D9. Diese Varianten vereinen hohe Leistung, grosse Reichweite, First-Class-Komfort und die revolutionäre FLASH-Charging-Technologie und bieten Schweizer Kunden Premiumlösungen für den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab