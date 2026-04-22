Zürich - In der Bewirtschaftung von Schweizer Immobilienportfolios liegt der Fokus oft auf sichtbaren Werten: Fassaden, Haustechnik, Energieeffizienz. Doch unter der Oberfläche, verborgen im Erdreich, schlummert ein oft vernachlässigter, aber massiver Kostenfaktor - die Abwasserinfrastruktur. Veraltete, beschädigte oder mangelhaft unterhaltene Kanalisationen und Grundleitungen stellen eine erhebliche finanzielle Bedrohung dar. Sie führen nicht nur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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