Zürich - Eine 19-köpfige Jury bestehend aus Verantwortungsträgern und Meinungsführern der Schweizer Fintech-Branche hat rund 70 Bewerbungen (von insgesamt 100 Einsendungen) von Fintech-Start-ups evaluiert und die fünf vielversprechendsten Unternehmen in den Kategorien «Early Stage Start-up of the Year» und «Growth Stage Start-up of the Year» ermittelt. Die Top 10 Start-ups der Swiss FinTech Awards 2026 sind: Early Stage Top 5 (alphabetische Reihenfolge) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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